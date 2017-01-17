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Genco Erkal... ŞOK İDDİA!

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Genco Erkal... ŞOK İDDİA!
Genco Erkal’dan Bahçeli’ye: "Bir tek bu adama şaşıyorum. Kaseti var diyorlar. Esir almışlar. Yoksa bu lafları eden biri bugün bulunduğu duruma nasıl düşebilir? Hayret..."

Usta tiyatrocu Genco Erkal, Twitter hesabından Devlet Bahçeli'nin "başkanlık karşıtı" açıklamalarını paylaşarak "Bir tek bu adama şaşıyorum. Kaseti var diyorlar. Esir almışlar. Yoksa bu lafları eden biri bugün bulunduğu duruma nasıl düşebilir? Hayret..." dedi.

Genco Erkal'ın başında olduğu "Dostlar tiyatrosu"nun resmi hesabından paylaşılan görüntüyü, CHP'li Tuncay Özkan 3 Aralık 2016'da Twitter'dan paylaşmıştı.

Yeni anayasa konusunda AKP'yle anlaşan MHP Genel Başkanı Bahçeli, eski açıklamalarında başkanlığa birçok kez karşı çıkmıştı.

İşte Erkal'ın hesabından yapılan o paylaşım:

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