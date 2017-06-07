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George - Amal Clooney... İKİZ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ!..

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George - Amal Clooney... İKİZ BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ!..
Ünlü çiftin sözcüsü, biri kız biri erkek ikizlere Ella ve Alexander adlarının verildiğini, sağlık durumlarının da iyi olduğunu açıkladı.

George ve Amal Clooney, Eylül 2013´te bir yardım etkinliğinde ortak arkadaşları vasıtasıyla tanışmıştı. Nisan 2014´te nişanlanan çift, aynı yıl 27 Eylül'de de evlendi.

Clooney çiftinin ikizleri dünyaya geldi

MATT DAMON DUYURDU

People dergisinin haberine göre, bebeklere Ella ve Alexander adı verildiği, çocuklarla birlikte annenin de sağlığının yerinde olduğu belirtildi. Ailenin çocuklarını okul çağına gelene kadar Londra'da yetiştirecekleri kaydedildi. Ünlü aktör Matt Damon, şubat ayında, Clooney çiftinin ikiz bebek beklediğini duyurmuştu.

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