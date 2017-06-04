Gerçeğin Peşinde... 16 YILLIK SIR PERDESİ ARALANIYOR!

Kısa bir vedanın ardından TV8 ekranlarına ‘Gerçeğin Pesinden’ programıyla dönen Serap Paköz fırtına gibi giriş yaptı.

Yapımcılığını Bloom Medya Genel koordinatörlüğünü usta yapımcı Reyhan Şan Tunaboylu’nun yaptığı programda islenen faili meçhul dosya emniyet ve savcılığı ilk haftadan harekete geçirdi.

Her gün itirafların yaşandığı program birbirinden çarpıcı dosyalarla şimdiden ekranların aranılan programı olmayı başardı.

Yayınlandığı ilk günden itibaren 16 yıl önceki sır perdeleri aralanmaya başlandı. 12 yaşındaki Hande Çinkitaş’ın cinayetini araştıran Serap Paköz, baba Nezih’in birbiri ile çelişen ifadeleri ve olaylarla ilgili araştırmaları insanları ekrana kitleyecek.

Vefat eden Hande ve üvey anne Şehnaz arasında neler yaşandı? Oklar üzerine çevrilen üvey anne Şehnaz suçlamalara ne yanıt verecek? Serap Paköz ve uzman ekibinin ortaya çıkardığı deliller çerçevesinde Hande’nin katiline adım adım yaklaşılıyor.

Hepsi ve daha fazlası hafta içi her gün 17:00 – 19:30 saatleri arasında TV8 ekranlarında...