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Gezegen Mehmet... TÜRKİYE RADYOLARINDA BİR İLK!..

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Gezegen Mehmet... TÜRKİYE RADYOLARINDA BİR İLK!..
Hafta içi her gün Kral Fm ‘de Mehmet ‘in Gezegeni isimli programını hazırlayan namı değer Gezegen Mehmet , Her Perşembe Kral Pop Radyo – Kral Pop TV ve TRT FM ile ortak yayını gerçekleştirecek.

Birçok sanatçıyı yaptığı yayınlar ile Kral Grubunda ağırlayan Gezegen Mehmet TRT FM ile ortak canlı yayınlara başlıyor... Türkiye Radyolarında bir ilk olacak bu uygulama da Gezegen Mehmet ‘in konuğu bugüne kadar söylediği şarkılarla herkesin hayatına dokunup, iz bırakan Türk Pop Müziğinin en güçlü kadın seslerinden Zerrin Özer olacak.

19 Ocak Perşembe günü saat 23.00 ‘de Mehmet’in Gezegen ‘i Programı Kral Pop TV, Kral Pop Radyo ve TRT FM ‘de Canlı olarak yayınlanacak.

Birçok ilkleri barındıran program ayrıca Kral Grubunun Resmi Facebook hesapları olan Kral Pop Radyo ve Kral Pop TV ‘den Canlı yayınlanacak.

Türkiye Radyolarında bir ilki gerçekleştiren sevilen sanatçıların konul olduğu Mehmet ‘in Gezeğeni programı ; yeni formatıyla ve yeni saatiyle her Perşembe Kral Pop TV, Kral Pop Radyo ve TRT FM ‘de...

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