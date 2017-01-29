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Gökhan Gencebay... OYUNCULUK KARİYERİNE İDDİALI BAŞLIYOR!

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Gökhan Gencebay... OYUNCULUK KARİYERİNE İDDİALI BAŞLIYOR!
Ayla Algan ve Mark Levins'den oyunculuk dersleri alan Gökhan Gencebay, oyunculuk için gelen teklifleri titiz bir seçim sürecinin ardından kabul etti.

Gencebay Aile'sinin gözbebeği, yakışıklılığı ve karizması ile fenomen olan Gökhan Gencebay, büyük bir dizi projesi ile ekranlara merhaba diyecek.

Ailesi ile birlikte konuyu değerlendirip, onlarında onayı ile  bir karar verdiğini ifade eden Gökhan Gencebay, oyunculuk kariyerine dörtdörtlük bir yapım ile başlayacağını belirtti.

Bu büyük proje hakkında ser verip sır vermeyen Gökhan Gencebay, ulusal kanallardan birinde yayına başlayacak dizinin kendisini çok heyecanlandırdığını sözlerine ekledi.

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