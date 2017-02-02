Gökhan Keser - Mustafa Keser.. HERKES AKRABA SANIYOR AMA, TANIŞMAMIŞLAR BİLE!

Emre Saygı’nın Youtube’den canlı yayınlanan interaktif Talk Show programı ‘Hadi Be’nin konuğu şarkıcı Gökhan Keser oldu.

2 yıl aradan sonra çıkarttığı “ Beni Özledin mi?” single’ı ile müzikseverlerle buluşan Gökhan Keser, canlı yayında Emre Saygı ve sosyal medya kullanıcılarının sorularına samimi açıklamalarda bulundu.

Mustafa Keser’le Tanışmayı Çok İstiyorum

Mustafa Keser’le soyadı benzerliğinden dolayı sürekli akrabalıklarının olup olmadığının sorulduğunu söyleyen Gökhan Keser “Mustafa Keser’e sadece soyadı benzerliğimiz var.

Herkes bunu soruyor bana bir akrabalığınız var mı diye. Ama kendisiyle tanışmayı çok istiyorum” dedi.

Kaburgalarımı Kırdım

Geçtiğimiz aylarda film çekimi için bindiği attan düştüğünü ve kaburgalarını çatlattığını söyleyen Gökhan Keser “ Film çekimleri için ata binmiştim.

Ayakkabım atın eyerine takıldı. Kendimi attan atmak zorunda kaldım yoksa sürüklenecektim. İlk 3 gün bir şey olmaz dedim ama daha sonra doktora gittiğimde kaburgamın çatladığını öğrendim” dedi.

Havuzda Okey Partisi

Yaz tatillerinde gezmek dışında Okey oynamayı çok sevdiğini söyleyen Gökhan Keser “ Yazın havuzun içinde okey oynamak en sevdiğim şey.

İzmir’de arkadaşlarım ve ailemle bir araya gelip vakit geçiriyorum. Hem kafa dinliyorum hem oyun oynuyorum” dedi.

İdolüm Burak Kut

Çocukluğundan buyana Burak Kut’a hayran olduğunu söyleyen Gökhan Keser “ Burak Kut benim idollerimdendir.

Çocukluğumda sahneye çıktığım zamanlarda hep Burak Kut şarkılarını söylerdim bende yeri başka kendisinin” diye konuştu.

İstanbul’a Gelmem Deli Cesareti

18 yaşımda İstanbul’a gelmesini deli cesareti olarak yorumlayan Gökhan Keser “ 18 yaşımda İstanbul’a geldim ve bu durum benim için deli cesareti gibi bir şeydi.

Ailem bu konuda bana çok destek oldu ama kendi çocuğum olsa biraz düşünürüm başka bir şehire gönderme konusunda” dedi.