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Gökhan Tepe... 'YENİ YIL HEPİNİZE AŞK GETİRSİN!'

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Gökhan Tepe... 'YENİ YIL HEPİNİZE AŞK GETİRSİN!'
BVS Group bünyesinde Ataköy Marina'da bulunan Nossa Costa’da besteci ve yorumcu Gökhan Tepe sahne aldı.

Ünlü  sanatçıyı izlemeye gelen misafirler arasında annesi Sema Hanım ve arkadaşları da vardı.

Sahneye “Yalan Olur” parçası ile çıkan sanatçı, sırasıyla “Adı Aşk Olsun” ,”Çok Özlüyorum Seni “ ve “Gelsem de Anlatsam “ parçaları ile devam etti.

Ülkemizin içinde bulunduğu zor süreci, birlik ve beraberlik içerisinde tek yürek olarak , en az zararla atlatacağımıza olan inancını misafirler ile paylaştı.

‘’ Yeni yıla omuz omuza girmeyi diliyorum. Ve hepinize aşk getirmesini diliyorum. ‘’Mesajı ile tüm misafirlerin yeni yılını kutladı.

Sırasıyla Demet Akalın’a verdiği “Türkan” ve Ebru Gündeş’e verdiği “Teşekkür Ederim” parçası ile sahnesine devam etti.

Hareketli parçaları ile misafirleri coşturan Tepe, program bitimine kadar temposunu hiç düşürmedi.

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