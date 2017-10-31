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Gökhan Türkmen... ÜST ÜSTE 2 GÜN KONSER VERDİ!..

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Gökhan Türkmen... ÜST ÜSTE 2 GÜN KONSER VERDİ!..
Başarılı sanatçı Gökhan Türkmen, iki gün İstanbul'da üst üste konser vererek hayranlarıyla buluştu.

Cuma akşamı Moi Sahne'de gerçekleştirdiği konseri ile hayranlarına akustik ziyafet yaşatan sanatçı, konser biletlerinin çok önceden tükendiği gecede en sevilen şarkılarını seslendirdi. 

Konserlerine bir sonraki akşam Kadıköy DorockXL Sahnesi'nde devam eden Gökhan Türkmen, biletlerin kalmadığı konserde mekanı tıklım tıklım dolduran Kadıköy'lü sevenlerine eğlenceli bir akşam yaşattı. 

Tanık olmak vardı ! 

Gökhan Türkmen 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlayarak : '' Tanık olmak vardı. Cumhuriyetimiz kutlu olsun, hep var olsun. '' cümleleriyle duygularını sosyal medya hesabından paylaştı.

 

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