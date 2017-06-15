"Gönder Gitsin"... TİMUR ACAR İLE BAYRAM BEREKETİ!

Ekranların en farklı yarışma programı “Gönder Gitsin”, sıcak yaz akşamlarında bayram tadında bölümleriyle FOX izleyicileriyle buluşacak.

Sunuculuğunu ünlü oyuncu Timur Acar’ın yaptığı “Gönder Gitsin” in 24 Haziran’daki ilk konukları oyuncu Mert Fırat ve Melis Birkan olacak.

Arife gününden başlayarak bayram boyunca devam edecek olan yarışmada, bayramın 1. günü oyuncu Sinan Çalışkanoğlu ve “Miss Model of World” birincisi ve oyuncu Sevcan Yaşar yarışacak. “Şevkat Yerimdar” dizisinin başrol oyuncuları Özgürcan Çevik ve Başak Parlak ise bayramın 2. Günü “Gönder Gitsin” diyecekler.

Alışılmışın bir hayli dışında bir formata sahip olan “Gönder Gitsin” de soruların cevapları dört şıklı fotoğraflardan oluşuyor. Soru ile beraber konu başlığına uygun olan üç fotoğraf ve uygun olmayan bir fotoğraf yarışmacıların karşısına çıkıyor.

Yarışmacılar uygun olmayan fotoğrafı bulmaya çalışıyor. Uygun olmayan fotoğrafı bulan yarışmacılar büyük ödüle giden 10 soruluk yolda ilk önemli adımı atmış oluyor. Yarışmanın büyük ödülü ise tam 150.000 TL.

Yarışmanın 24 Haziran'da yayınlanacak ilk bölümünün konukları Mert Fırat ve Melis Birkan, "İhtiyaç Haritası" isimli sosyal sorumlukluk projesine destek olmak için 150.000 TL’lik büyük ödüle ulaşmaya çalışacaklar.

Mert Fırat'ın melodik sesi ve Melis Birkan'ın ilginç danslarına tanıklık edeceğiniz bu büyük eğlenceyi sakın kaçırmayın.