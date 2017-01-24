“Google Arama Trendleri”... "SURVIVOR" YARIŞMACILARI İPİ GÖĞÜSLEDİ!..

Survivor’da bu yılki favorilerin ilk sinyalleri “Google Arama Trendleri”ne yansıdı. Yarışmacılardan İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Eser West, Tarık Mengüç ve Sema Apak en popüler isimler arasında yer aldı.

Bilindiği gibi, Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.

Biz de geçtiğimiz haftanın öne çıkan arama trendlerini hazırlarken, aynı dönemde yükselen Survivor 2017 ile ilgili aramaları ayrı bir listede topladık.

Aşağıda, 16-23 Ocak 2017 haftasına ait Google arama trendlerini ve aynı haftaya ait Survivor 2017 listesini incelemenize sunuyoruz…

Survivor 2017 ile ilgili aramalar

Survivor 2017 yarışmacıları

İlhan Mansız

Furkan Kızılay

Eser West

Tarık Mengüç

Sema Apak

Adem Kılıççı

Berna Öztürk

Ogeday Girişken

Seda Demir

Pınar Saka

Şahika Ercümen

Genel Google Arama Trendleri 16-23 Ocak 2017