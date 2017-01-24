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“Google Arama Trendleri”... "SURVIVOR" YARIŞMACILARI İPİ GÖĞÜSLEDİ!..

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“Google Arama Trendleri”... "SURVIVOR" YARIŞMACILARI İPİ GÖĞÜSLEDİ!..
Survivor’da bu yılki favorilerin ilk sinyalleri “Google Arama Trendleri”ne yansıdı. Yarışmacılardan İlhan Mansız, Furkan Kızılay, Eser West, Tarık Mengüç ve Sema Apak en popüler isimler arasında yer aldı.

Bilindiği gibi, Google Arama Trendleri, insanların ilgisini en çok çeken ve belli bir dönem içerisinde yapılan aramalarda popülerliği belirgin şekilde artış gösteren konuları öne çıkarıyor.

Biz de geçtiğimiz haftanın öne çıkan arama trendlerini hazırlarken, aynı dönemde yükselen Survivor 2017 ile ilgili aramaları ayrı bir listede topladık.

Aşağıda, 16-23 Ocak 2017 haftasına ait Google arama trendlerini ve aynı haftaya ait Survivor 2017 listesini incelemenize sunuyoruz… 

Survivor 2017 ile ilgili aramalar

  • Survivor 2017 yarışmacıları
  • İlhan Mansız
  • Furkan Kızılay
  • Eser West
  • Tarık Mengüç
  • Sema Apak
  • Adem Kılıççı
  • Berna Öztürk
  • Ogeday Girişken
  • Seda Demir
  • Pınar Saka
  • Şahika Ercümen

Genel Google Arama Trendleri 16-23 Ocak 2017

  • Reina katili
  • İlhan Cavcav
  • Aylin Nazlıaka, Şafak Pavey
  • Donald Trump
  • Lav silahı, İstanbul Emniyet Müdürlüğü
  • ACT havayolları, Bişkek, kargo uçağı
  • Kadir Güntepe
  • Gökçen Özdoğan Enç
  • Melania Trump
  • Ivanka Trump, Bill Clinton
  • Mehmet Aslan
  • Lindsay Lohan
  • Güler Işık
  • Gamze Topuz
  • Sicil Affı
  • Hrant Dink
  • Hande Soral, İsmail Demirci
  • Afra Saraçoğlu
  • Bahar Candan
  • Drone
  • Koray Avcı
  • Said Sefa, Atilla Taş
  • Ahmet Hamdi Çamlı, Yeliz
  • Kötü Çocuk
  • Tolga Sarıtaş
  • Rakka
  • Selçuk Ulaş
  • Sezen Aksu
  • Gupse Özay
  • Ayşe Acar Başaran
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