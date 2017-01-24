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Görkem Sala... YENİ ALBÜMÜ "HİS DİYARI" MÜZİKSEVERLERLE...

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Görkem Sala... YENİ ALBÜMÜ "HİS DİYARI" MÜZİKSEVERLERLE...
Birbirinden farklı konular hakkında yaptığı paylaşımlar ve sosyal medyadaki başarıları nedeniyle şimdiden binlerce insan tarafından hayranlık duyulan bir isim haline gelen Görkem Sala, başarılı bir sosyal medya kullanıcısı olmanın avantajlarını yaşıyor.

Görkem Sala'nın Yeni Albümü Çıktı

DJ'lik yapan ve sosyal medyayı özellikle twitterı aktif bir şekilde kullanan Görkem Sala, "His Diyarı" adlı albümünü müzikseverlerin beğenisine sundu. Yeni albümünün sosyal medyada büyük yankı uyandırdığı DJ, ilerleyen zamanlarda farklı tarzı ile daha çok konuşulacak gibi görünüyor.

Albümün içeriğinde yer alan şarkılar ise şu şekilde ;

- "His Diyarı" 

- "Bir Deste"

- "His"

- "Bu Ne Dünya"

- "Salıncak"

- "Limon Küfü"

- "Haz"

- "Mürdüm"

İlk albümüyle rekor kırması tahmin edilen Görkem Sala, bugüne kadar birçok gazetede de haber olarak yerini aldı.

Geçtiğimiz aylarda çıkan albümü çıktığı andan itibaren binlerce kişi tarafından dinlenerek, yine Twitter fenomeni oldu.

Birbirinden farklı konular hakkında yaptığı paylaşımlar ve sosyal medyadaki başarıları nedeniyle şimdiden binlerce insan tarafından hayranlık duyulan bir isim haline gelen Görkem Sala, genç yaşına rağmen oldukça başarılı bir sosyal medya kullanıcısı olmanın avantajlarını yaşıyor.

DJ'lik Yolunda İlk Adımlar

DJ olma yolunda emin adımlarla ilerleyen ve birbirinden farklı aranjmanlar yapan Görkem Sala'nın yeni albümü, gençlerin teşvik edilmesi için oldukça ses getirecek bir boyutta yaşandı.

Görkem Sala twitter hesabı olan @gorkemsala, Youtube kanal ve internet sitesiyle aktif bir sosyal medya kullanıcısı olduğunu kanıtlıyor.

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