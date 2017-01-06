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Gülben Ergen... ESKİ EŞTEN ŞAŞIRTAN TEKLİF!..

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Gülben Ergen... ESKİ EŞTEN ŞAŞIRTAN TEKLİF!..
Erhan Çelik ile evliliğini noktalayan Gülben Ergen Ergen'e eski eşi Mustafa Erdoğan'dan "Evlenmemize gerek yok çocukların mutlu olması adına 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz" teklifi geldi.

Erhan Çelik'le iki yıl süren evliliğini geride bıraktığımız yılın son günlerinde bitiren Gülben Ergen hakkında şaşırtıcı bir iddia ortaya atıldı. Ergen'in biten evliliğinin perde arkasında Mustafa Erdoğan'ın aile üzerinden bir türlü eksilmeyen varlığı olduğu iddia ediliyordu.

"EVLENMEMİZE GEREK YOK, BERABER OLABİLİRİZ"

Renkli Sayfalar programında dillendirilen yeni bir iddiaya göreyse Mustafa ErdoğanGülben Ergen'in evine yerleşme dileğini belirterek "Evlenmemize gerek yok çocukların mutlu olması adına 7 gün 24 saat birlikte olabiliriz" şeklinde bir teklifte bulundu.

GÜLBEN ERGEN SICAK BAKMIYOR

Ancak Gülben Ergen'in samimiyeti bu kadar hızlı bir şekilde ilerletmek konusunda çok sıcak olmadığı söyleniyor.

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