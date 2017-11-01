Gülben Ergen - Seren Serengil... BU HUSUMETİN SONU HAPİSTE Mİ BİTECEK?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Gülben Ergen'in şikayeti üzerine Seren Serengil hakkında "zorlama hapsi kararı" verilmesini istedi.

Gülben Eregen ile eski eşi Erhan Çelik arasındaki gerginlikte hukuki süreç devam ediyor.

Geçen ay İstanbul 11. Aile Mahkemesi'ne gönderdiği yazıyla Erhan Çelik hakkında zorlama hapsi talep eden savcılık, şimdi de Seren Serengil için zorlama hapsi istedi.

Mahkeme henüz karar vermiş değil. Çelik ve Serengil hakkında hapis kararı verebilir ya da talebi reddedebilir.

Gülben Ergen, “şiddet” ve “hakaret” iddiasıyla mahkemeye başvurmuş, Erhan Çelik’in 3 ay süreyle eski eşiyle çocuklarına 50 metreden fazla yaklaşması ve telefonla araması yasaklanmıştı.

SAVCILIK SEREN SERENGİL İÇİN DE AYNI TALEPTE BULUNDU

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesi Bürosu Savcısı Selam Berna, İstanbul 10. Aile Mahkemesi'ne de bir yazı yollayarak, mahkemenin Seren Serengil'in, davacı Gülben Ergen'e yönelik aldığı önleyici koruma tedbirine uymadığını belirtti.

Savcı Altay, mahkemeden, Serengil hakkında Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddettin Önlenmesine Dair Kanun'un 13/1 maddesi gereğince zorlama hapsine karar verilmesini istedi.

GÜLBEN ERGEN İKİSİNİ DE ŞİKAYET ETMİŞTİ

İstanbul 11. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'in başvurusu üzerine 4 Ekim 2017 tarihinde eski eşi Erhan Çelik'in davacının işyerlerine ve evine yaklaşmaması ve iletişim araçları ile rahatsız edilmemesi için uyarılmasına karar verdi.

Mahkeme, Erhan Çelik'in buna uymaması durumunda 3 günden 10 güne, tekrarı halinde ise 15 günden 30 güne kadar hakkında zorlama hapis cezası uygulanacağını ihtar etti.

İstanbul 10. Aile Mahkemesi, Gülben Ergen'in başvurusu üzerine 16 Ekim 2017 tarihinde Seren Serengil'in 6 ay süre ile önleyici koruma tedbiri kapsamında 30 metreden fazla yaklaşmama, hakaret etmeme, şiddet uygulamama kararı almıştı.

Çelik de aynı şeklinde Gülben Ergen'e karşı koruma tedbiri aldırmıştı.