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Gülben Ergen... SORUŞTURMA DOSYASI MEDYAYA SIZDI!

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Gülben Ergen... SORUŞTURMA DOSYASI MEDYAYA SIZDI!
Gülben Ergen hakkında bugün medyaya yansıyan bazı telefon yazışmalarının haberleştirilmesi üzerine Ergen'in avukatı Altın Mimir yazılı bir açıklama yaparak basında yer alan yazışmaların oynanmış olduğunu belirtti.

Gülben Ergen'in avukatı Mimir, ayrıca soruşturma dosyasına da girmiş olan yazışma evraklarının tahrifat yapılarak haberleştirildiğin de iddia ederek şunlara değindi;


"Müvekkilim Gülben Ergen’in bugüne kadar aleyhine çıkmış olan tüm gerçeğe aykırı yayın, haber ve sosyal medya hesaplarında yapılan saldırılara karşı sessiz kalmasının yegâne sebebi, müvekkilim aleyhine işlen hakaret ve tehdit dolu mesajlar ile ilgili yapılan soruşturmanın selametine zarar gelmemesi ve delillerin karartılmamasıdır.

Ancak soruşturma artık belirli bir evreye gelmiş olup delillerin karartılmasına ilişkin korkumuzun ne kadar yerinde bir korku olduğu görülmüştür. 

Zira bugün yine aynı soruşturma dosyasına tabi olan soruşturma evraklarında tahrifat yapılarak müvekkilim aleyhine yeni bir asparagas haber yapılmıştır. 

Belirtmek isteriz ki bütün bu hikayenin tamamı çok büyük ve geniştir. Buna yönelik basın açıklamasını müvekkilim bir kadın ve bir anne olarak maruz kaldığı tüm saldırıları bütün detaylarıyla anlatacaktır. 

Ancak an itibariyle, müvekkilim aleyhine oluşturulmaya çalışılan algı operasyonunu durdurmak amacıyla, bugün müvekkilim ile bir emniyet görevlisi arasında yapıldığı iddia edilen yazışmalara dair zorunlu ve hızlı bir açıklama yapma zarureti doğmuştur.

Öncelikle ve önemle belirtmek isteriz ki bu yazışma müvekkilim ile bir emniyet görevlisi arasında yapılmamıştır.

Bu yazışma müvekkilime son iki aydır tehdit ve hakaret mesajları gönderen 0 530 05x xxxx numaralı hatla yapılan yazışmadır.

Müvekkilim tarafından tanınmayan bu numaranın Erhan Çelik’in asistanının abisi Murat Emre K.’a ait olduğu tespit edilmiştir. İlgili soruşturma dosyasında da bu telefon numarası ile yapılan tüm yazışmalar mevcuttur"

"YAZIŞMANIN BİR KISMI SİLİNİP SERVİS EDİLDİ"

Gülben Ergen'in avukatı açıklamasında yazışmanın bir kısmının silinip servis edildiğini belirterek "Yine aynı numaralı hatla müvekkilim arasında geçen vemüvekkilime atfedilen gerçek dışı otel olayına ilişkin olan yazışma yürütülen algı operasyonuna hizmet etmesi amacıyla tahrif edilmiştir.

Müvekkilimin kendisine atfedilen otel olayına ilişkin “saçma ve yalan” diyerek cevap verdiği kısım silinmiş olup yazışmanın sadece bir kısmı kopyalanarak servis edilmiştir." dedi.

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