Gülben Ergen... YILBAŞI GECESİ SEKSİ BARIŞ MESAJI!..

Gülben Ergen yeni yılda Kıbrıs’ta sahne aldı.

Rezervasyonlarını ve bilet satışlarını 15 gün önce bitiren sanatçı sahneye adeta kapalı gişe olarak çıktı. Kıbrıs Acapulco Hotel’de 2 bin kişiye sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı sahnede iki buçuk saat kaldı.

Sahneye çıkmadan önce twiteer hesabından sevdiklerine hayranlarına seslenen sanatçı “Ülkemde terörün, şiddetin bittiği, kardeşliğin, barışın ve huzurun yaşanacağı bir yıl olsun” diye yazdı.

Sahnede de aynı mesajı veren s anatçı keyifli bir yeni yıl konserine imza atarak Kıbrıs’ta rüzgar gibi esti geçti… Gülben şarkıları kadar yine giydiği iki ayrı çok şık kıyafetleri ile de dikkat çekti.