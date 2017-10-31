Gülden Dudarık... "İÇİMDEKİ SES" İLE KISA FİLM FESTİVALİ'NDE!..

Başrollerini Burak Hakkı, Helin Avşar ve Gülden Dudarık’ın Paylaşacağı Festival Filmi Uluslararası Festivallerde Türkiye’yi temsil edecek

Burak Akan’ın Yazıp Yöneteceği ‘ İçimdeki Ses’ Filmi Bir Şizofreni Hikâyesi. Genel Koordinatörlüğünü Esin Şeker’in Yaptığı ‘ İçimdeki Ses’ Filminde İki Başarılı Cerrah’ın Yapacağı Ameliyat Sırasında Görüntüler Görmeye Başlayan Hasta’nın başından geçen hikâyeler anlatılıyor.

Yakışıklı Oyuncu Burak Hakkı Başarılı Bir Doktoru Canlandıracak. Baba Ocağı, Anneler İle Kızları ve Huzur Sokağı gibi Dizilerde Performansı ile Göz Dolduran Güzel Oyuncu Gülden Dudarık Filmde Merak Uyandıracak İsimlerden.

Filmin Asıl Sürprizi İse Helin Avşar

Filmin Hazırlık Sürecinde Ablası Hülya Avşar tarafından rolüne hazırlanan Helin Avşar:

"Beni Çok Heyecanlandıran Bir Proje. Şizofreni Rolünü Oynamak Bir Hayli Zor Olsa da Uzun Zamandır Rolüme çalışıyorum ve Çok İyi Hazırlandım. Umarım Tüm Festivallerden Ödüller ile Döneceğiz." dedi.