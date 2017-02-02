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Güldür Güldur Show... EĞLENCENİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ!

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Güldür Güldur Show... EĞLENCENİN VAZGEÇİLMEZ ADRESİ!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleri ile yine herkesi kahkahaya boğacak. “Güldür Güldür Show”, 3 Şubat Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

Oğlu Hamza ve gelini Mehtap'ın zoruyla annelik kursuna gelen Sinem’i neler bekliyor. İnternet fenomeni Aysel, anne adaylarına yardımcı olabilecek mi?

Eşofmanlı Şevket Hoca’ya büyük sürpriz... Şevket Hoca programın yeni sunucusu Mesut'u görünce ne tepki verecek?

Yine birbirinden zor sorular karşısında Eşofmanlı Şevket Hoca sakinliğini koruyabilecek mi?

Doğum gününde oğlu ve kızını evden gönderen İbrahim, ihtiyar arkadaşları Fikri, Mustafa ve Mustafa'nın babası Bahadır ile ne gibi bir eğlence planlıyorlar?

Karşılarında Köçek Şevket ve Köçek Bilal'i gören ihtiyarlar duruma ne tepki gösterecekler?

Birbirlerine karşı büyük aşk besleyen Sindirella Yeter ile Prens İsmail mutluluklarını koruyabilecekler mi? Masal prensesleri gerçek hayata adapte olabilecekler mi?

Hepsi bu hafta Güldür Güldür Show'da..

 

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