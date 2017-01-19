Güldür Güldur Show... EMRE AYDIN'LA HEM KAHKAHA HEM MÜZİK!!

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show yine herkesi kahkahaya boğacak. Emre Aydın’ın da şarkılarıyla renk katacağı program Cuma akşamı Show TV’de.

Yeni bir apartmana taşınan Şevket ve eşi Mehtap’ın başına, baş sağlığı ziyaretinde neler gelecek? İbrahim ve Sinem’in evcil bukalemunları Baki için düzenledikleri tören nasıl geçecek?

Evle beni programında neler oluyor? Program sunucusu Yeter tribün seyircisi Bilal'e eş bulabilecek mi? İsmail'in dansçıları Fikri ve Mustafa hangi gösteriyi sunacak?

Mesut'un evine yerleşen Yeter'in amacı ne olabilir? Mesut'la seri şekilde önce söz, sonra nişan, sonra düğün yapan Yeter; Mesut'u nasıl ikna ediyor? Mesut'un arkadaşı mustafa'nın kadınlar ile ilgili tezi nedir?

Emeklilik hayali evini yeniden yapmak olan Bilal'in evini televizyon programı sunucusu ve iç mimar İsmail'in programı yaparsa nasıl olur?

Hepsi bu hafta Güldür Güldür Show'da.. “Güldür Güldür Show”, 20 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de!