Güldür Güldur Show... GÜLDÜRMEYE DEVAM!

“Güldür Güldür Show”, Ferman Akgül'ün konu olduğu yeni bölümüyle 13 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de...

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show kahkaha tufanı estirmeye devam ediyor. Ünlüleri tanıyalım köşesinde bu haftanın konuğu ise Ferman Akgül. Ferman Akgül, zorlayıcı sorulara verdiği komik cevaplar ile herkesi kahkahaya boğacak!

Ekranların fenomen programı “Zemin Kötü”de neler oluyor? Kulüp başkanı Şevket neden takımı Esnaf Spor'un şampiyonlar liginde başarılı olmasından şikayetçi? Bilal bu sefer kendini tanıtmayı başarabilecek mi?

Ünlüleri tanıyalım da bu hafta Ferman Akgül sahnede. Sunucu Mesut ve stüdyo konukları Sinem, Bahadır, Fikri ve Mustafa'nın sorularını yanıtlayacak olan Ferman hangi problemlerle karşılaşacak?

Annelerle baş etme kursuna katılan Aysel, İsmail, Yeter ve İbrahim neler öğrenecek? Kurs hocası Fikri annelerle baş edebilmek için hangi ipuçlarını veriyor?

Kendisine erkek arkadaş bulmak isteyen Burcu ve annesi Aysel aradıkları uygun erkeği bulabilecekler mi? Satış elemanı Sinem, Burcu ve Aysel'e neler önerecek?