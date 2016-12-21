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Güldür Güldur Show... HAFTANIN KONUĞU CENK EREN!

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Güldür Güldur Show... HAFTANIN KONUĞU CENK EREN!
Cenk Eren’in espri ve şarkılarıyla renk katacağı Güldür Güldür Show, 23 Aralık Cuma akşamı Show Tv’de!

Alışveriş merkezinden çıkmaya çalışan Aysel ve Bilal çiftini asansör'de ne gibi sürprizler bekliyor? Bilal ve Aysel avm'den kaçmayı, asansöre binebilmeyi başarabilecek mi?

Ünlüleri tanıyalım programına bu defa Cenk Eren konuk oluyor? Program sunucusu Mesut ne gibi sürprizler hazırladı? Program konukları Mustafa, Sinem, Fikri, Bahadır ve İbrahim hangi soruları soracak?

Peri bacalarında rehberlik yapan Samet ve beraberindeki yaşlılar Burcu, Yeter, İsmail ve İbrahim tur atmak için bindikleri balondan sağ salim inebilecek mi? İbrahim'in merakı grubun başına ne gibi belalar açacak? Tur rehberi Samet kendisini ve ekibini kurtarabilecek mi?

Ayrılan nişanlılar Bahadır ve Mehtap'ı barıştırabilinecek mi? Evliliğin hangi nimetleri bu çifti ikna edebilir? Şevket nişanlıları ikna edebilecek mi?

Hepsi ve daha fazlası bu hafta Güldür Güldür Show'da.

“Güldür Güldür Show”, 23 Aralık Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de! 

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