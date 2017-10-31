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Güldür Güldür Show... KAHKAHALAR HİÇ DURMUYOR!

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Güldür Güldür Show... KAHKAHALAR HİÇ DURMUYOR!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle yine herkesi kahkahaya boğacak... Kahkahaların hiç durmadığı Güldür Güldür Show, 1 Kasım Çarşamba akşamı Show TV’de...

Oğlunun borçları yüzünden oturdukları yalıyı açık arttırmaya çıkaran Yeter’i nasıl bir sürpriz bekliyor? Kızı Burcu, Yeter’i nasıl şaşırtacak? Damat adayı Bilal açık arttırmaya nasıl renk katacak?

Bu hayattaki tek amacının torun bakmak olduğunu söyleyen Sinem hayatın şokunu yaşayacak! Torunu Çınar için her şeyi yapan Sinem, torununa bakıcı tutulduğunu öğrenince ne tepki verecek?

Uzun zamandır bekar takılamayan Bilal ve Mesut felekten bir gün çalıyor! Eşlerinden gizli eve bekar erkek çağıran Bilal ve Mesut eşlerine belli etmeden günü kurtarabilecekler mi? Maç izleyip sabaha kadar oyun oynamak isteyen erkekleri nasıl bir sürpriz bekliyor?

Çıtçıt teyzelerimiz Sinem, Mehtap ve Burcu kaplıcada nasıl bir tatil yapıyorlar? Birbirlerini gömmeden duramayan teyzeler hangi konularda birbirlerine sataşacaklar?

Ucuz olsun diye ailesini Kabir Havayollarına bindiren Hayati, uçağın güvenli olduğunu ailesine inandırabilecek mi? Hostes Mehtap havayolu şirketini gururla temsil ederken, aile üyeleri durumun ciddiyeti karşısında ne yapacaklar?

Hepsi bu hafta Güldür Güldür Show'da.

Güldür Güldür Show, yeni bölümüyle 1 Kasım Çarşamba akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

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