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Güldür Güldür Show... MESUT ŞEHZADE OLURSA!!

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Güldür Güldür Show... MESUT ŞEHZADE OLURSA!!
Kahkahaların hiç durmadığı Güldür Güldür Show, 9 Haziran Cuma akşamı Show TV’de...

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle yine herkesi kahkahaya boğacak... 

Bilal hiç bilmediği sokakta bir bataklığa düşerse ne olur? Mahalle halkı Gülşen, Bahadır, Hamza, İsmail ve Fikri amca Bilal’e yardım edecekler mi? Zor durumda olan Bilal kendini nasıl izah edecek?

Dedektif Şevket, Hayati beyin çalınan elmasını kendi yöntemleriyle bulmaya çalışıyor! Dedektif Şevket kimleri şüpheli, kimleri masum görecek?

Hangi sorularla şüphelileri köşeye sıkıştıracak? Olayın görünmeyen yüzünde neler yaşanıyor?

Ergenlik döneminde bir şehzade vezirine neler yaşatabilir? Ergen Şehzade Mesut ülke yönetimiyle ne kadar ilgili? Çevresindeki herkesi delirten Ergen Mesut ne istiyor olabilir?

İsmail’i nasıl bir operasyon bekliyor? Hastane’nin en iyi iki doktoru olan Dr. İbrahim ve Dr. Hamza, Dr. Burcu için nasıl bir rekabet içine girecekler?

Sevgilisi Yeter’in ondan ayrıldığını bir türlü kabul etmeyen Bilal’i, Yeter ve arkadaşları Burcu ile Mehtap ikna etmeye çalışıyor!

Bilal için, Yeter’in yeni sevgilisi Mesut, ayrıldıklarının kanıtı olmaya yeterli mi? Bakalım en sonunda kim galip gelecek?

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