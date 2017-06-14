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Güldür Güldür Show... SEZON FİNALİ!

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Güldür Güldür Show... SEZON FİNALİ!
Kahkahaların hiç durmadığı Güldür Güldür Show, sezon finaliyle 16 Haziran Cuma akşamı Show TV’de...

Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, birbirinden renkli ve eğlenceli skeçleriyle yine herkesi kahkahaya boğacak... Kahkahaların hiç durmadığı Güldür Güldür Show, sezon finaliyle Cuma akşamı Show TV’de...

Mesut’un yapacağı evlilik teklifi sürprizini yanlış anlayan Sinem, buluşmaya yeni sevgilisi Bilal ile gelirse neler yaşanır? Mesut Bilal’i görünce ne tepki verecek? Sinem arkadaşlarının yardımıyla durumu gizleyebilecek mi?

Yakın dostlar Bilal, Mesut ve İbrahim’i eşleriyle birlikte tanışma yemeğinde ne gibi bir durum bekliyor? Görünürde çok iyi anlaşan kadınlar Mehtap, Aysel ve Yeter birbirleri hakkında ne düşünüyorlar?

Erkekler eşlerinin dolduruşlarına gelip, dostluklarına zarar verecekler mi? Mangal partisinde yükselen tansiyon nasıl sonuçlanacak?

Çapkınlık konusunda sıfır olan İbrahim ve Fikri ikilisi bu sefer kızları etkileyebilecekler mi? Gülşen’in kız kardeşi Sinem ile iyi geçinmeye çalışan ikili, Sinem’in gerçek yüzünü görünce ne tepki verecekler?

İbrahim ve Fikri kızlar için ne kadar daha Sinem’e katlanabilecekler?

Sezonun tüm yorgunluğunu atmak için Güldür Güldür’ün sevilen karakterleri tatile çıkıyor! Eşofmanlı Şevket Hoca’dan Konyalı Mesut Dayı’ya, Türkücü İsmail abiden Bilal ile Bahadır kuzusu ve daha fazlası için Güldür Oteli’ne bekleriz..

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