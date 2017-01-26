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Güldür Güldur Show... ÜNLÜLERİ TANIYALIM!

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Güldür Güldur Show... ÜNLÜLERİ TANIYALIM!
Eğlencenin vazgeçilmez adresi Güldür Güldür Show, Bostancı Gösteri Merkezi sahnesinde. Birbirinden renkli ve eğlenceli skeçler yine herkesi kahkahaya boğacak. Bu hafta ünlüleri tanıyalım köşesinin konuğu İsmail YK olacak.

Olanlar Oldu’nun başrol oyuncularından Tuvana Türkay’ın da süprizlerle dahil olacağı Güldür Güldür Show, Cuma akşamı Show TV’de...

Oğluna kız istemeye giden Şevket, kızın annesine aşık olursa neler yaşanır? Çocuklar aileleri arasındaki bu garip etkileşimi engeleyebilecek mi?

Meslek liseliler İbrahim, Bilal ve Mustafa liseler arası bilgi yarışmasına katılırsa neler olur? Kız lisesinden Burcu, Yeter ve Sinem ile Çağdaş Lisesi'nden gelen Samet, Bahadır ve Fikri ile karşılaşan meslek liseliler büyük ödülü kazanabilecek mi?

Romantik film tadında bir aşk yaşamak isteyen Sinem aradığı ilişkiyi bulabilecek mi? Sinem'e yıllardır aşık olan Büfeci Mustafa, Sinem'in kalbini çalabilecek mi?

Mesut ilkokuldan beri ayrılmadığı en yakın arkadaşlarına artık bir kız arkadaşı olduğunu anlatabilecek mi? Yeter ve arkadaş grubu iyi anlaşabilecek mi?

Ünlüleri tanıyalım köşesinde bu hafta yeni şarkısıyla İsmail YK konuk oluyor.. Stüdyo konuklarının sorularını yanıtlayacak olan İsmail YK, Mesut'un ve stüdyo konuklarının karşısına hangi cevaplarla çıkacak?

Hepsi bu hafta Güldür Güldür Show'da.. “Güldür Güldür Show”, 27 Ocak Cuma akşamı saat 20.00’de Show TV’de! 

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