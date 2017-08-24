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Güldüy Güldüy Show Çocuk... BU HAFTANIN KONUĞU SÜMER EZGÜ!

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Güldüy Güldüy Show Çocuk... BU HAFTANIN KONUĞU SÜMER EZGÜ!
Güldüy Güldüy Show Çocuk, yeni bölümüyle 26 Ağustos Cumartesi akşamı saat 22.00’de Show TV’de.

Sempatikleri ve yetenekleriyle kısa zamanda herkesin gönlünde taht kuran, sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu Güldüy Güldüy Show Çocuk birbirinden renkli konukları ile Cumartesi akşamı saat 22.00’de seyirciyi ekrana kilitleyecek.

Programın bu haftaki konuğu Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü ve oğlu olacak. Sümer Ezgü çok sevilen şarkıları ile programa renk katacak.

Programın bir diğer sürprizi ise Güldüy Güldüy Çocuk oyuncularının korosu olacak. Çocuklar birbirinden eğlenceli şarkılara komik mizansenler ile eşlik edecekler.

Akıllı telefon kullanmayı istemeyen Aysel, toplumdan nasıl tepkiler görüyor? Gittiği kafenin garsonu Mustafa, Mustafa'nın patronu Bahadır, Bahadır'ın arkadaşı Samet ve Samet'in psikiyatrist kardeşi Yeter, Aysel'in akıllı telefon kullanmıyor olmasına neden tepki gösteriyor?

Evlenince süper kahramanlığı bırakmış, evinin süper kahramanı olmuş Örümcek İnsan İbrahim ile Yarasa Herif Samet, Süper Çocuk Mesut’a aile ziyaretine gelirlerse neler yaşanır?

Örümcek İnsan İbrahim ile Yarasa Herif Samet süper kahramanlığı bıraktıklarından beri nasıl bir hayat yaşıyorlar?

Milli maçı erkek erkeğe izlemek isteyen Samet, İbrahim ve Mesut'un maç keyifleri ne kadar sürecek? Peki, kız arkadaşları Burcu, Yeter ve Sinem'in de maç gecesine dahil olmalarıyla neler yaşanır?

Ev sahibi olmak isteyen Bilal ve Aysel çiftine sahtekar emlakçı Mesut yardımcı olabilecek mi? Emlakçı Mesut, yeğeni ve aynı zamanda çırağı Mustafa ile evi satabilmek için hangi yollara başvuracaklar?

Hem annesi hem de babası öğretmen olan İsmail neden bu kadar popüler? Kusursuz bir öğrenci gibi gözüken İsmail’in aslında gerçek hisleri neler?

İsmail öğretmen çocuğu olmanın görünmez yüzünü anlatınca arkadaşları ne tepki verecekler?

Hepsi bu hafta Güldüy Güldüy Show Çocuk’ta!

 

 

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