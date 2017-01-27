Güldüy Güldüy Show Çocuk... DERYA ULUĞ ÇOCUKLARLA!

“Güldüy Güldüy Show Çocuk”, yeni bölümü ile 29 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de...

Sempatiklikleri ve yetenekleriyle kısa zamanda herkesin gönlünde taht kuran Güldüy Güldüy Show Çocuk yeni bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitleyecek.

Sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu Güldüy Güldüy Show Çocuk’un bu haftaki konuğu Okyanus parçası ile herkesi kendine hayran bırakan Derya Uluğ.

Programın bir diğer sürprizi İTA Okulları Korosu ise birbirinden güzel şarkıları ile programı renklendiriyor.

Bilal ve kuzusu Bahadır ile telefon bağımlısı İbrahim ve babası Şevket babalar ve oğulları yarışmasına katılırsa neler olur? Yarışmadaki zeka ve yetenek gerektiren soruları Bahadır ve İbrahim nasıl yanıtlayacak?

6 adımda karne gününde neler yaşanabilir? Karnesini alan ve dersleri kırık olan Hüseyin'in yapması ve yapmaması gereken her şey 6 adım köşemizde.

Emekliliğinin ilk gününü yaşayan ve yıllar sonra ilk kez bir günü evde geçiren Şevket neler yapabilir? Şevket'in ailesi, Şevket'in emekli haliyle nasıl başa çıkabilecek?

Kredi kartını iptal ettiremeye çalışan Bilal'e eşi Yeter engel olabilecek mi? Call center'ı arayan Bilal call center çalışanları Bahadır ve Burcu'ya kartını iptal ettirebilecek mi? Burcu hangi yöntemle Bilal'i vazgeçirmeye çalışacak?

Robotlar yarışmasına katılan türk robot Hüseyin ve üreticisi Fikri yarışmayı kazanabilecek mi? Rus robot Bahadır ve japon robot Mehtap'ın üstün özelliklerine karşı Hüseyin hangi özelliklerini sergileyecek?

Hepsi ve Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları, Ezo Sunal ve konukları bu hafta Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta..