Güldüy Güldüy Show Çocuk... GÖKHAN TÜRKMEN ÇOCUKLARLA!

“Güldüy Güldüy Show Çocuk”, yeni bölümü ile 5 Şubat Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de...

Sempatiklikleri ve yetenekleriyle kısa zamanda herkesin gönlünde taht kuran Güldüy Güldüy Show Çocuk yeni bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitleyecek.

Sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu Güldüy Güldüy Show Çocuk’un bu haftaki konuğu başarılı sanatçı Gökhan Türkmen. Sempatikliği ve performansı ile herkesi kendine hayran bırakan Türkmen, sessiz albümündeki “Öyle Güzel Ki” parçasını söyledi.

Programın bir diğer sürprizi ise çocuk oyunu Odada 4 Mevsim’in dans gösterisi olacak.

Organik Yeter ve eşi Bilal dünyaca ünlü aşçı Şevket'ten yemek kursu almaya giderse başlarına neler gelir? Kursun diğer öğrencisi ibrahim ile Bilal anlaşabilecek mi? Yemek kursuna sipariş getiren ev yemekçisi Burcu ile Şevket arasındaki gerginliğin nedeni ne olabilir?

Cimri Şevket ve eşi Yeter bebek alışverişine çıkarsa neler olur? Şevket'in cimriliğinden bıkan çocukları İbrahim ve Mehtap doğacak olan kardeşleri için istedikleri gibi alışveriş yapabilecek mi?

Sürekli hasta olan ve bu yolla ilgi çekmeye çalışan Sinem, oğlu Mesut ve gelini Nezaket'e ne işkenceler yapıyor?

Torunu Hamza ile bir türlü anlaşamayan Sinem'in esas istediği ne olabilir? Sinem ve Nezaket'in arasında kalan Mesut nasıl bir karara varacak?

6 adımda yeni bir mahalleye taşınmanın incelikleri ne olabilir? Yeni bir mahallede yeni çevre, yeni arkadaşlar, yeni bir hayat edinmeye çalışan Hüseyin'in dikkat etmesi gereken kurallar neler?

Hepsi ve Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları, Ezo Sunal ve konukları bu hafta Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta..