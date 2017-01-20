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Güldüy Güldüy Show Çocuk... SUZAN KARDEŞ ÇOCUKLARLA!

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Güldüy Güldüy Show Çocuk... SUZAN KARDEŞ ÇOCUKLARLA!
Sempatiklikleri ve yetenekleriyle kısa zamanda herkesin gönlünde taht kuran Güldüy Güldüy Show Çocuk 22 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de yeni bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitleyecek.

Sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu Güldüy Güldüy Show Çocuk’un bu haftaki konukları ekranların güzel ve başarılı sunucusu Jülide Ateş, Balkan türkülerinin sevilen sesi Suzan Kardeş ve minik folklör ekibi, ASM müzik okulundan çocukların performansı herkesi kendine hayran bırakacak.

İbrahim ve oğlu Fikri, kız istemeye giderse başlarına neler gelir? Mehtap'ın haber bülteni sunucusu ailesi İbrahim ve Fikri hakkında hangi bilgileri ortaya dökecekler?

6 adımda bu hafta izci olmanın, ormanda kamp yapmanın yollarını izleyeceğiz. Kampa giden Hüseyin ve sınıf arkadaşlarını hangi maceralar bekliyor? Ormanda aniden bir ayı ile karşılaşan Hüseyin bu durumdan nasıl sıyrılacak?

Bir Türk filminin içine düşen Bilal, kız arkadaşı Burcu ile kavuşabilecek mi? Burcu'nun annesi Nezaket, babası Şevket, ve aile üyeleri Aysel, Yeter, küçük İbrahim ve Mustafa; Bilal ve Burcu'nun kavuşmasına ne tip engeller çıkaracak? Birden eve gelen Suzan Kardeş gençlerin kavuşması için ne yapacak?

Yerli malı haftası kutlamaları için bir araya gelen veliler Burcu, Sinem, İsmail, Hüseyin ve Öğretmen Nezaket çocukların hazırladığı gösteriyi nasıl izleyecek?

Hepsi ve Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları, Ezo Sunal ve konukları bu hafta Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta..

   “Güldüy Güldüy Show Çocuk”, yeni bölümü ile 22 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de! 

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