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Güldüy Güldüy Show Çocuk... YEPYENİ BÖLÜMLERİYLE EKRANDA!

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Güldüy Güldüy Show Çocuk... YEPYENİ BÖLÜMLERİYLE EKRANDA!
“Güldüy Güldüy Show Çocuk”, yeni bölümü ile 15 Ocak Pazar akşamı saat 20.00’de Show TV’de.

Sempatiklikleri ve yetenekleriyle kısa zamanda herkesin gönlünde taht kuran Güldüy Güldüy Show Çocuk yeni bölümüyle seyirciyi yine ekrana kilitleyecek. Sunucu koltuğunda Ezo Sunal’ın oturduğu Güldüy Güldüy Show Çocuk’un bu haftaki konukları sevilen genç şarkıcı Buray ve jonglör Kerem Eser!

Sinem, Astronot oğlunu Mars'a gitmekten vazgeçirebilecek mi? Nasa yetkilileri Dilek ve Hamza, Alman Astronot Bahadır ve İbrahim'in babası Fikri; Sinem'i durdurabilecek mi?

İşinde terfi alan ve artık iş yerine taksi ile gitmek isteyen İbrahim, eskiden bindiği dolmuştaki şoför Bilal ve yolculara bu kararını açıklayabilecek mi? Taksici Mesut ve minibüsçü Bilal arasında kalan İbrahim hangisini tercih edecek?

Evine sürekli hırsız giren Bilal ve eşi Yeter hırsıza karşı önlem alabilecek mi? Eve dadanan hırsız Şevket, Bilal ile karşılaşınca neler yaşanacak?

Ay sonu itibarıyla pek parası kalmayan Bilal, eşi Yeter ve  çocukları ile ay sonunu nasıl getirecek? Evde konsey yapıp eleme yapan Bilal ve ailesi evden kimi gönderecek?

6 adımda müze gezisi yapmanın kuralları neler olabilir? Bilal'in müzede uyması gereken kurallar neler? İkizler, müzedeki mumya, müze görevlileri, öğretmen ve Bilal'in okul arkadaşları Bilal'e hangi sürprizleri yaşatacak?

Hepsi ve daha  fazlası Güldüy Güldüy Show Çocuk oyuncuları, Ezo Sunal ve Kerem Eser'in jonglör gösterisi bu hafta Güldüy Güldüy Show Çocuk'ta.

  

 

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