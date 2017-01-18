Güler Işık... KANSERİ YENDİ, TESETTÜRE GİRDİ!

Kanser teşhisi koyulan ünlü türkücü Güler Işık, umre ziyaretinde iyileşeceğini işaret eden bir rüya gördü. Rüyası doğru çıkıp iyileşen Işık, tesettüre girdi.

"Dişi İbrahim Tatlıses" lakaplı ünlü türkücü Güler Işık Radikal bir kararla tesettüre girdi. Namaza başladı.

Güler Işık hayatındaki bu ani değişikliğin neden ve nasıl gerçekleştiğini "Duymayan Kalmasın" programında anlattı.

HASTANEDE KENDİSİNİ YERDEN YERE ATMIŞ

Yaklaşık iki buçuk yıl önce göğsünde bir sertlik ve Ağrı hisseden ünlü türkücü, doktora gitti. Doktor göğsündeki silikonu aldı ve Işık'ın göğüs kanseri olduğu teşhisini koydu.

Güler Işık doktorundan aldığı kötü haber karşısında yıkıldığını ve hastanede kendisini yerden yere attığını söyledi.

RÜYASINDA İYİLEŞECEĞİNİ GÖRDÜ

Kanser tedavisi başlayan Işık, Umre'ye gitme kararı aldı. Umre ziyareti sırasında şifa bulmak için dua eden ve iyileştiğine dair Allah'ın kendisine bir işaret göndermesini isteyen Işık, gece etkileyici bir rüya görür.

Kanserin etkisiyle koltuk altında üç tane beze oluşan Işık, rüyasında, koltuk altından üç tane böceğin çıktığını görür.

Umre ziyaretinden dönüşünde ameliyat olan Işık'ın koltuk altındaki kanser hücrelerinin yok olduğu görülür.