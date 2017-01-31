Gülgökçe Korkmaz... "HİÇ GÜLECEĞİM YOKTU"!..

Gülgökçe Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Profilo Afm ' de kendi yazıp, yönettiği " Hiç Güleceğim Yoktu " adlı Stand Up oyununu sergiledi.

İş Dünyası ve Medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı prömiyer gecesinde 90 dk ' lık sahne performansı ile göz dolduran güzel oyuncu izleyenlerden tam not aldı.

İzleyenler arasında fısıltı şeklinde hızla yayılan yorum ise; " Sanat camiasına dişi bir Cem Yılmaz yetişiyor" tarzındaydı.

Sektördeki eksikliği ve açığı çok iyi analiz eden Korkmaz , sahnede yüksek enerjisi ve sempatik tavırlarıyla ve kendine olan Özgüveni ile yakın çevresindekileri bile hayrete düşürdü.

Hem güldüren, hem düşündüren bir tarzı olan oyunun hemcinsleri tarafından takdire şayan bir durum olarak deüerlendirildiği söyleniyor,program sunuculuğu yapmış olan Gülgökçe' nin mimiklerini bukadar iyi kullanabilmesi kendisine apayrı bir sempatiklik ve yetenek katıyor.