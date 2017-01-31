  • BIST 86.277
  • Altın 146,051
  • Dolar 3,7928
  • Euro 4,0598
  • İstanbul 2 °C
  • Ankara -9 °C
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..
  • Emily Ratajkowski… JUVENTUS’UN LOGOSUNA SEKSİ TANITIM!..
  • Ayça Gülşah Çelik… ÖZEL PARTİ İSTEKLERİ İÇİN AJANS KURDU…
  • 2016 Victoria's Secret 2016… YILIN EN SEKSİ DEFİLESİ!..

Gülgökçe Korkmaz... "HİÇ GÜLECEĞİM YOKTU"!..

»
Gülgökçe Korkmaz... "HİÇ GÜLECEĞİM YOKTU"!..
Gülgökçe Korkmaz, geçtiğimiz günlerde Profilo Afm ' de kendi yazıp, yönettiği " Hiç Güleceğim Yoktu " adlı Stand Up oyununu sergiledi.

İş  Dünyası  ve Medya dünyasından önemli isimlerin katıldığı prömiyer gecesinde  90 dk ' lık sahne performansı ile göz dolduran güzel oyuncu izleyenlerden tam not aldı.  

gulgokcekorkmaz_tiyatro.jpg

İzleyenler arasında fısıltı şeklinde hızla yayılan yorum ise; " Sanat camiasına dişi  bir Cem Yılmaz yetişiyor"  tarzındaydı.  

Sektördeki eksikliği ve açığı çok iyi analiz eden Korkmaz , sahnede  yüksek enerjisi ve sempatik tavırlarıyla ve kendine olan Özgüveni ile yakın çevresindekileri bile hayrete düşürdü. 

 Hem güldüren, hem düşündüren bir tarzı olan oyunun hemcinsleri tarafından takdire şayan bir durum olarak deüerlendirildiği söyleniyor,program sunuculuğu yapmış olan Gülgökçe' nin mimiklerini  bukadar iyi kullanabilmesi  kendisine apayrı  bir sempatiklik ve yetenek katıyor.

 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • KAR İSTANBUL'U MESKEN TUTACAK!26 Ocak 2017 Perşembe 20:26
  • Perfect Models Of Turkey 2017... EKİP YEMEKTE BİR ARAYA GELDİ!..26 Ocak 2017 Perşembe 12:30
  • HADIMKÖY'DE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUNÇ PATLAMA!25 Ocak 2017 Çarşamba 18:58
  • SİLİVRİDE BAŞLADI, İSTANBUL'A GELİYOR !25 Ocak 2017 Çarşamba 15:14
  • TEM'DE FECİ KAZA!.. İSTANBUL YÖNÜ TRAFİĞE KAPATILDI...25 Ocak 2017 Çarşamba 11:46
  • Zihni Göktay... USTA OYUNCUYA "MESLEKTE ÜSTÜN HİZMET ÖDÜLÜ"!..25 Ocak 2017 Çarşamba 11:15
  • Merve Gezen... GEÇEN YIL ÖDÜL ALDIĞI YARIŞMADA BU YIL JÜRİ KOLTUĞUNDA...24 Ocak 2017 Salı 16:15
  • Metin Zakoğlu... EVDE TİYATRONUN MUCİDİNDEN YENİ OYUN : "BİR SELFİYE NE DERSİN"...24 Ocak 2017 Salı 15:15
  • Simge... HAYRANLARINA AYAKKABI SEÇTİ!..24 Ocak 2017 Salı 12:00
  • "Kayıp Aranmıyor"... ALZHEIMER HASTALIĞINA KARŞI FARKINDALIK OLUŞTURAN SERGİ!..24 Ocak 2017 Salı 11:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2007 Magazin Kolik | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Haber Scripti