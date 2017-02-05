Gülse Birsel... 'BEBEĞİM, ARTIK PRENSES BENİM'

Gülse Birsel'den 2. Abdülhamit'in torununa: Bebeğim artık prenses benim; ayaklar baş oldu, sorma bacım!

Hürriyet yazarı Gülse Birsel, Galatasaray'ın sahip olduğu Suada'da hak iddia edip dava açacığını söyleyen, parlamenter rejimden sıkıldığını belirten 2. Abdülhamit'in 5. kuşan torunu Nilhan Osmanoğlu hakkında "Kusura bakma bebeğim artık prenses benim. Ayaklar baş oldu, sorma bacım!

Galatasaray Adası’nı filan vermeyeceğim size çünkü artık orası bizim kraliyet ailesinin. Dava da açma, kraliyet ailesi kalabalık, 80 milyonuz hangimizle uğraşacaksın?" diye yazdı.