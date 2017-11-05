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Gülse Birsel... 'CEM YILMAZ İLE REKABET ETMEM!'

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Gülse Birsel... 'CEM YILMAZ İLE REKABET ETMEM!'
Türkiye'nin en sevilen yazarlarından, aynı zamanda oyuncu ve senarist Gülse Birsel önceki gün Kadıköy Tepe Nautilus ‘ ta “Tepede Sohbet” etkinlikleri çerçevesinde Oylum Talu’nun konuğu oldu.

Söyleyişi esnasında Birsel’e   Cem Yılmaz ile ilgili soru sorulunca şunları söyledi; “Sinema da Cem Yılmaz ile rekabet etmem, önemli olan özenilmiş ve sinema perdesine yakışır işler olsun, seyirci iyi komediler izlesin, hepimizin gişesi iyi olsun” dedi

Yeni dizi Ocak’ta başlıyor

Gülse Birsel ve Oylum Talu’nun, izleyenleri kültür-sanat ve mizah yolculuğuna çıkardığı söyleyişi de , Birsel  yeni projelerinden de bahsetti;

Yeni dizi projemiz Ocak ayında yayına başlıyor. Şuan ilk bölümü yazıyorum. Tam bir aile komedisi olacak.

Şuan için isimleri belli olan oyuncularımız Çağlar Çorumlu, Derya Karataş, Sarp Apak, Cengiz Bozkurt ve Bartu Küçükçağlayan… Her bölümde farklı bir oyuncumuz başrol olacak. ‘’ dedi.

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