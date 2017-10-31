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Gülşen... DÜNYA STARLARI GİBİ!

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Gülşen... DÜNYA STARLARI GİBİ!
Yorumcu ve besteci Gülşen, Candice Swanepoel, Pink gibi dünya çapında star birçok annenin yaptığı gibi, bebeğini emzirirken çektiği fotoğrafını sosyal medyada paylaştı.

Gülşen'in 9 aylık bebeğini emzirirken çekilen fotoğrafı Instagram'da 3 saatte 30 bin beğeni aldı.

ÇOCUĞUYLA DA YAKINDAN İLGİLENİYOR

Gülşen, 2016 ylında  Ozan Çolakoğlu ile evlenmişti. İkilinin geçtiğimiz Ocak ayında Azur Benan isminde oğulları oldu.

Çocuğu olmasına rağmen sahnelere veda etmeyen  Gülşen, bebeğiyle yakından ilgilenmeyi de ihmal etmiyor.

30 BİN BEĞENİ ALDI

Son olarak bebeğini emzirirken çektirdiği fotoğrafı İngilizce "milk time" yani "süt zamanı" notuyla paylaşan  Gülşen'in fotoğrafı 3 saat içinde 30 bin beğeni aldı.

İşte  Gülşen'in binlerce beğeni alan Insagram paylaşımı:

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