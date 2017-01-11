Gülşen -Ozan Çolakoğlu... BEBEKLERİ DÜNYAYA GELDİ!

Uzun zaman sevgili olduklarını gizleyen ve 2016 Mart ayında nişanlanan ve Haziran 2016'da Barselona'da evlenen Gülşen ve Ozan Çolakoğlu, bugun bebeklerini kucaklarına aldı.

Normal doğum yapan Gülşen Çolakoğlu ve oğlunun sağlığının iyi olduğu öğrenildi.

Çolakoğlu çiftinin oğullarına Azur Benan adını verdiği öğrenildi.

Çolakoğlu çifti ( 6 ay önce ) evlendikleri zaman hamilelik iddialarını reddetmişti.

'HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLADIM"

Ozan Çolakoğlu Renkli Sayfalar'a telefonla bağladı, duygularını canlı yayında anlattı.

"Bebek ikimize de benziyor. Benan ismini annesi koydu, parmakla gösterilen örnek kişi anlamında. Azur ismini ben koydum. Çok sevdiğim bir isimdi. Gök mavisi anlamında. Doğuma girdim, doğduğu anda kendimi tutamadım ağladım.

9 ay boyunca karında, sonra karşınızda görüyorsunuz çok garip bir duygu. Vakti gelmişti. Kontrole gitmiştik, doktor daha fazla bekletmeyelim sizi dedi. Erken sezaryen gibi bir durum olmadı. Sezeryan düşünüyorduk, normal doğuma girdi.

Ben kendimi kaybettiğim için Gülşen'e çok dikkat edemedim ruh haline, ağlamıştır herhalde. Maşallah boylu poslu, tosun gibi bir çocuk.

Eğer onu bırakıp stüdyoya gidebilirsem, gittiğim gün Benan için bir şarkı yapacağım. Vatana millete hayırlı bir evlat olsun inşallah "