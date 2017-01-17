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Gülümse Yeter... FİNAL BÖLÜMÜYLE EKRANDA!

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Gülümse Yeter... FİNAL BÖLÜMÜYLE EKRANDA!
“Gülümse Yeter”, hem kahkaha hem de aşk dolu final bölümüyle 17 Ocak Salı akşamı saat 20.00'de Show TV’de!

“Gülümse Yeter”in final bölümünde;

Sarp'ın Yasemin'le olan ilişkilerini açıklamasıyla doğum günü sürprizinin şaşkınlığını yaşayan Hasan Efendi daha büyük bir sürprizle karşılaşır.

Tüm aile Sarp'ın açıklamasıyla şok geçirirken en büyük hayal kırıklığını Ayten yaşar. Ahmet orta yolu bulmaya çalışarak Ayten'i sakinleştirmeye çalışsa da başarılı olamayınca; Ayten karşısında Sarp'ı bulur.

Oğlunu kaybetmeyi göze alamayan Ayten çareyi kendi yöntemlerinde arar. Lütfü ve Nermin ilk şaşkınlıkları geçince durumun sandıkları kadar kötü olmadığını fark ederler.

Gül'ün mutsuzluğunun sebebini öğrenen Yasemin, ablasına yardım etmek için Kemal'le konuşmaya karar verir. Bu sayede olayları öğrenen Yasemin, Seçil ile yüzleşerek gerçekleri açığa çıkarmaya çalışır.

Düğün hazırlıkları sırasında Özdemir'ler ve Civan'ların birbirlerine düşmeleriyle zor anlar yaşayan Yasemin, bu zorluğun da altından kalkmayı başarır. Ne var ki düğün sırasında Cem'in yapacaklarından habersizdir. Sarp ve Cem bir kez daha karşı karşıya gelir.

Nihayet Yasemin ve Sarp'ın kavuşması Özdemir'ler ve Civan'ları birbirinden ayrılamayacak iki aileye dönüştürecektir.

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