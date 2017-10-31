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Günay Karaca... "AŞKÖLSÜN" İLE BABA SAHNE'DE!..

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Günay Karaca... "AŞKÖLSÜN" İLE BABA SAHNE'DE!..
Günay Karacaoğlu’nun, Songül’ün trajikomik hayat hikâyesini sahneye taşıdığı tek kişilik ödüllü oyunu “AşkÖlsün”, 10 Kasım Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’de!

“AşkÖlsün”, 10 Kasım Cuma akşamı saat 20.30’da Baba Sahne’de. 

Kepçe kadar yüreğiyle, kaşık kadar haline bakmadan hayat denen bu kazanın altını üstüne getiren bir kadın Songül, başından geçen talihsiz olaylara, girdiği işlerde tutunamamasına, kandırılmalarına, aldatılmalarına rağmen mutlu olmak için arayışlarından asla vazgeçmiyor. 

İki perdelik “AşkÖlsün” oyununun biletleri, babasahne.com’dan ve gişeden temin edilebilir.

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