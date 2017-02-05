GÜNAY SAHNESİNDE SÜRPRİZ DÜET!

BVS Group’un Amiral Gemisi Günay Restaurant’ta Türk Sanat Müziğinin yaşayan efsanelerinden isimlerinden Muazzez Abacı ve Arabesk müziğin sevilen ismi Serkan Kaya sahne aldılar.

Programına Türk Sanat Müziği eserler ile başlayan Muazzez Abacı yıllara meydan okuyan sahne performansı ile konuklara eşsiz bir Günay gecesi yaşattı.

Ardından sahneye çıkan Serkan Kaya gece boyunca sevilen şarkılarını seslendirdi. Son albümünden ‘’ Vatan’’, ‘’Mesele’’ ve ‘’ Aşk Ne Demek Bilen Var mı?’’ gibi beğenilen şarkılarını yüzlerce konukla birlikte söyledi.

Programının ikinci yarısında ünlü oyuncu Tuvana Türkay’ı sahneye davet eden Kaya, Tuvanna’nın ‘’İncirler’’ şarkısını seslendirmesini hayranlıkla izledi.

Şarkı sonrası büyük alkış alan ünlü oyuncu Türkay ‘’ Serkan Kaya bu gece içimize işledi, bu geceyi asla unutmayacağım.’’ Dedi.

Muazzez Abacı ve Serkan Kaya yoğun istek üzerine 10 Mart Cuma yeniden Günay Restaurant sahnesinde olacaklar.