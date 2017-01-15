GÜNAY’DA MÜZİK ŞÖLENİ!

BVS Group’un Amiral Gemisi Günay Restaurant’ta önceki gece ‘Türkülerin Efendisi’ Kubat ile ‘Duygulu Şarkıların Prensesi’ Funda Arar sahne aldı.

Sahneye ilk çıkan Kubat, güçlü sesi ve yorumuyla Günay’ı dolduran misafirlere türkü ziyafeti çekti. Sanatçı, ‘Ahirim Sensin’, ‘Bugün’, ‘Sarı Gelin’, ‘Dido’, ‘Derhule’, ‘Yine Başım’, ‘Al Ömrümü’ gibi sevilen eserleri arka arkaya seslendirdi.

Günay Restarant’ta, Kubat’tan sonra Funda Arar sahneye çıktı. Funda Arar ‘’Hoşgeldin’ isimli yeni albümünün şarkılarını ve geçmişten günümüze sevilen şarkılarını Günay sahnesinde kendisini dinlemeye gelen yüzlerce konuk için seslendirdi.

Günay’ı hınca hınç dolduran konuklarına “Hoş geldiniz” diyen sevilen şarkıcı ardından şunları söyledi:

“Hoş geldiniz! Her zaman ki gibi Günay sahnesinde sizlerle olmak çok keyif verici…’’ diyerek programına devam etti.