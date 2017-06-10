Güneri Civaoğlu...AŞKA GELDİ !

Gazeteci Güneri Civaoğlu televizyon sunduğu programında Fatih Aydın’ın söylediği şarkının ritmine dayanamayarak dans etti...

Gazetecliğinin yanı sıra televizyon ekranlarında sunduğu “Şeffaf Oda” sohbet programıyla tanıdığımız Güneri Civaoğlu, programının seyri esnasında Fatih Aydın’ın söylediği şarkıların ritmine dayanamayarak diğer konuğu Dr. Ayşegül Çoruhlu ile dans etti.





Neşeli dakikaların yaşandığı programda ayrıca 120 yaşına kadar yaşamanın sırları ve turizmde yeni projeler konuşuldu. 45’lik Şarkılar adındaki yeni albümünü anlatan Fatih Aydın ayrıca turizmde Türkiye’de ilk olacak projelerini programda paylaştı.