Gürer Aykal... 18. ULUSLARARASI ANTALYA PİYANO FESTİVALİ’NDE İZLEYİCİYLE BULUŞTU!..

Bu yıl 18. kez düzenlenen ve ülkemizin en önemli sanat etkinliklerinden biri olan Uluslararası Antalya Piyano Festivali, 4 Kasım’da (dün akşam) dünyaca ünlü piyanist ve besteci Stéphane Blet’i ağırladı.

Gürer Aykal’ın yönettiği konserde, Blet’in besteleri, Antalya Devlet Senfoni Orkestrası tarafından hayata geçirildi. Konser programının ilk bölümünü oluşturan piyano resitali, Blet’in geçirdiği küçük bir kaza sonucu piyano çalamaması sebebiyle ünlü piyanist Gökhan Aybulus tarafından seslendirildi. Yıldızlar geçidi yaşanacak festivalde bu yıl; dünyaca ünlü Şef Leonard Slatkin, Gürer Aykal ve Hakan Şensoy’un yanı sıra; Manolo Carrasco, Stéphane Blet, Cem Esen, Emre Elivar, Ariadna Castellanos, Çağ Erçağ, Nurkan Renda, Luz Casal, Güher & Süher Pekinel gibi yerli ve yabancı birbirinden ünlü sanatçılar yer alıyor. Festivalin Sanat Yönetmenliği görevini Orkestra Şefimiz Gürer Aykal üstleniyor. 18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali, bu yıl da yıldızlar geçidine sahne oluyor. Festival, açılış konserinde Manolo Carrasco’ya ‘Memleketim’ şarkısında piyanoda eşlik eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel’in muhteşem performanslarının ardından; ikinci konserde yine dünyaca ünlü bir ismi müzikseverlerle buluşturdu. 1 Kasım-2 Aralık tarihleri arasında düzenlenecek olan ‘18. Uluslararası Antalya Piyano Festivali’, 4 Kasım Cumartesi günü (dün akşam), 12 adet Türk-Osmanlı Rapsodisi bestesi bulunan dünyaca ünlü besteci ve piyanist Stéphane Blet’i ağırladı. Konser günü yaşanan gelişme sonrası, büyük bir jest yaparak Eskişehir’den Antalya’ya gelen ve Blet’in eserlerini seslendiren Aybulus, izleyiciden büyük alkış aldı.