Gürkan Uygun... ROLÜNE ÇALIŞIRKEN HANGİ HAYVANI İZLEDİ?

TRT Haber’in sevilen programı “Vapurda Çay Simit Sohbet”e bu hafta Kurtlar Vadisi dizisiyle tanıdığımız başarılı oyuncu Gürkan Uygun, namıdiğer “Memati” konuk oluyor.

Lisedeyken tiyatroya başlama hikayesini, canlandıracağı tüm karakterlere nasıl hazırlandığını, rol teklifi geldiğinde izlediği süreci, hem tesadüflerin hem de azmin sayesinde başlayan oyunculuk kariyerine dair bilinmeyenleri tüm detaylarıyla vapurda anlattı.

İşte bu sohbette öne çıkan başlıklar:

Hangi yarışmaya programına katılmak istiyor?

Tiyatroya neden başladı?

Rolüne çalışırken hangi hayvanı inceledi?

Çay, simit ve yolcular eşliğinde gerçekleşen vapur sohbeti Ömer Öztürk’ün sunumuyla 22 Aralık Pazar 11:10'da TRT Haber ve TRT Türk’te

Tekrar Yayınları:

23 Ocak Pazartesi 01:15

26 Ocak Perşembe 01:15

28 Ocak Cumartesi 08:15