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Gururbey... DÜNYA STARLARI O’NA, O TÜRKİYE'YE HAYRAN!

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Gururbey... DÜNYA STARLARI O’NA, O TÜRKİYE'YE HAYRAN!
Dünya müzik piyasalarının aranılan ismi Gururbey, Türkiye’deki müzik ve konser çalışmalarına başladı.Türkiye’de ilk defa aynı zamanda 4 kliple birden çıkış yapan Gururbey ülkesine olan hasretini bu yaz Türkiye genelinde vereceği konserler ile giderecek.

Farkli yorumu ve sahne performansı ile dinleyenlerde hayranlık uyandıran Gururbey bir terör gazisi.Gurubey’in cepheden gaziliğe ve dünyanın en büyük starlarının baş vokalistliğine uzanan hayatı adı gibi gurur duyulacak türden.

Dünya müzik piyasalarının aranılan ismi Gururbey, Türkiye’deki müzik ve konser çalışmalarına başladı.Türkiye’de ilk defa aynı zamanda 4 kliple birden çıkış yapan Gururbey ülkesine olan hasretini bu yaz Türkiye genelinde vereceği konserler ile giderecek.

DÜNYA STARLARI O’NA, O TÜRKİYE'YE HAYRAN

Terör örgütü ile girilen çatışmada ayağından ve başından yaralanarak askerlikten malülen ayrılan ve müzikle hayata tutunan Gururbey bir süre sonra yurt dışına çıkarak müzik hayatına orada devam etti.Madonna, Jennifer Lopez, Asala Nasri, Yusuf İslam ve Sami Yusuf gibi dünya starlarının baş vokalliğini yapan Gururbey aynı zamanda Guinness rekorları sahibi olarak da ülkemize bir çok ünvanı getirdi.

Dünyanın en güçlü bas sesi ünvanına sahip olan Gururbey bu özelliği ile dünya starlarının albüm ve konserlerinin vazgeçilmezi oldu.Uluslararası alanda üç ayrı dalda kırdığı rekorlarla ismini Guinness'e altın harflerle yazdıran Gururbey’in ‘Fark Etmez Türkiyem’,’Ceddin Deden Versiyon’,’Efkarlıyım’ ve ‘Belalı Başım’ isimli şarkıları kısa zamanda  sosyal medyada 80 milyonu aşan izlenme sayısına ulaştı.

Müzik hayatını yurt dışında sürdüren Gururbey; ''Hiç bir şey Türkiye sevdamın önüne geçemez. Dünyada ne kadar başarılı olursam olayım, kendi ülkemde, kendi halkıma yaptığım bir şarkının milyonlarca kişi tarafından beğenilmesi ve listelerde yerini alması benim için en büyük mutluluk. Bunun önüne hiç bir şey geçemez'' dedi.

İŞTE GURURBEY'İN HEYECANLA İZLENEN VİDEOSU...

 

 

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