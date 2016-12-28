"Hababam Şenliği"... RIFAT ILGAZ'IN 105. DOĞUM GÜNÜNE ÖZEL COŞKU DOLU ŞENLİK!..

Rıfat Ilgaz, 105. doğum yılında Kartal Belediyesi tarafından düzenlenen büyük bir şenlikle anıldı. Kartal Belediyesi’nin organize ettiği “Hababam Şenliği” önceki gün Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Terör saldırısı nedeniyle bir süre önce ertelenen “Hababam Sınıfı”nın yaratıcısı yazar Rıfat Ilgaz 105. doğum yılında anmak için Kartal Belediye Başkanı Op.Dr. Altınok Öz’un ev sahipliğinde düzenlediği büyük bir organizasyonla anıldı.

Usta yazar Ilgaz için “Aç Kapıyı Veysel Efendi, Hababam Gibi Şenlik Geliyor” başlığı altında Kartal Hasan Ali Yücel Kültür Merkezi’ndeki etkinliğe yazarın oğlu Aydın Ilgaz,’ın yanı sıra Onur Akın, Hüsnü Şenlendirici, Grup Gündoğarken, Fuat Saka, Belkıs Akkale, Suat Suna, Ali Rıza Binboğa, Müjdat Gezen, Ali Altay, Cihan Yıldız, Seyfi Yerlikaya, Orhan Alkaya, Enver Aysever ve Metin Üstündağ gibi sanat dünyamızın önemli isimleri katıldılar.

Sunuculuğunu Burçin Atılgan’ın üstlendiği ve Rıfat Ilgaz’ın hayatı ile eserlerinin de anlatılacağı gecede, ünlü yorumcular halen izlenme rekorları kırmaya devam eden “Hababam Sınıfı” filmlerinin unutulmaz şarkılarını canlı performansla seslendirdiler.

Dansçılar filmdeki sahneleri aslına uygun kıyafetler ve danslarla canlandırırken, ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlerdirici, Melih kibarın bestelediği ünlü filmin müziğini klarneti ile yorumlarken, Fuat Saka “Zühtü”, Ali Rıza Binboğa “Yarınlar Bizim”, Belkıs Akkale “Aldırma Gönül”, Gurup Gündoğarken “Sen Gidince”, Ali Altay “Fesupanallah, Cihan yıldız “Çilli Bom”, “Ateş Böceği”, Onur Akın “Sevdan Olmasa”, Seyfi Yerlikaya “Delisin”, Volkan Şenlindirici “Son Verdim Kalbimin İşine”, Suat Suna “Neler Oluyor Hayatta” adlı şarkıları söylediler.

Müjdat Gezen Volkan Şenlendirici klarneti eşliğinde, Enver Aysever, Onur Akın, Orhan Alkaya yazarın önemli şirinlerini seslendirdiler.

Ev sahibi Kartal Belediye Başkanı Op. Dr. Altınok Öz, geceye katkı yapan sanatçılara plaketlerini gecenin finalinde verdi.

Ayrıca Ilgaz’ın yazı yazdığı “Marko Paşa” adlı efsane dergi özel sayısı geceye katılan misafirlere dağıtılırken, izleyiciler “Hababam Hatırası” bölümünde fotoğraf çektirirken, Rıfat Ilgaz’ın fotoğraflarından oluşan fotoğraf sergisini de gezdiler…