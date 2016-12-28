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HABABAM SINIFI GRUBU İLE EĞLENCELİ YILBAŞI KUTLAMASI!..

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HABABAM SINIFI GRUBU İLE EĞLENCELİ YILBAŞI KUTLAMASI!..
İstanbul’un seçkin mekânlarından Derin cafe Restaurant’ın 23 Aralık Cuma günü düzenlemiş olduğu 2017’ye merhaba gecesinde iş, sanat, cemiyet hayatından bir birinden ünlü konukları ve seçkin davetlileri ağırladı.

Her şeyin en ince ayrıntısıyla düşünüldüğü gecede ayrıca gönüllerde taht kuran hababam sınıfından Teoman Ayık, Tuncay Akça ve Ahmet Arıman’nın oluşturduğu hababam sınıfı grubu seslendirdiği şarkılarla davetliler keyifli bir gece geçirdi 

Haliç Balat’ta tarihi üç katlı deniz manzaralı şirin ve güzel mekânın sahibi iş adamı Kadir Küçük, İşletme & event danışmanlığını Ruhi Anılan’ın, Basın danışmanlığını Burhan Zorlu’nun yaptığı mekânda Dünya ve Türk mutfağından seçkin ve leziz yemekleri ve zengin kahvaltı çeşitleri ile her gün değerli müşterilerine hizmet veriyor.  

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