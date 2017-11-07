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Hacı Sabancı, İlk Kez Konuştu... "ÖZGE'NİN MESAJLARINI GÖRÜNCE BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"!..

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Hacı Sabancı, İlk Kez Konuştu... "ÖZGE'NİN MESAJLARINI GÖRÜNCE BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"!..
Özge Ulusoy'un, annesine ağza alınmayacak küfürler ettiği mesajları görünce ayrılık kararı alan Hacı Sabancı, otel odasında sevgilisini bırakıp İstanbul'a dönmüş.

Altı yıllık sevgilisi  Özge Ulusoy'la nisan ayında yollarını ayıran  Hacı Sabancı, ünlü mankenin telefonunda kendisi hakkındaki mesajları görünce hemen ayrılık kararı aldığını açıkladı.

ANNESİNE SÖYLEDİĞİ SÖZLER AYRILIĞIN SEBEBİ ÇIKTI

İddiaya göre,  Hacı Sabancı sevgilisi  Özge Ulusoy'un telefonunu karıştırırken annesiyle yaptığı özel konuşmaların arasında annesi Arzu Sabancı hakkında ağza alınmadık küfürlerin olduğu mesajlaşmaları görmüş. Bunun üzerine Hacı hemen ayrılma kararı almıştı.


"WHATSAPP KONUŞMALARINI GÖRÜNCE BEYNİMDEN VURULMUŞA DÖNDÜM"

Bu iddiayla ilgili içini döken  Hacı Sabancı, ilişkisine neden nokta koyduğunu anlattı: "Nisanın ilk haftası  Londra'ya tatile gittik. Özge'nin uykusu geldiği için erkenden uyudu ben de normalde Özge'nin telefonuna bakmam ama o gün içimden bir ses bakmamı söyledi.  Whatsapp mesajlarını görünce beynimden vurulmuşa döndüm. Özge'nin, bir sırdaşıyla yaptığı ailem ve yakınlarım hakkında küfür, yalan ve hakaret içeren mesajlarını okudum. O an ayrılmaya karar verdim. Mesajların hiçbiri masumiyet içermiyordu."

 

 


"BEN ONUN İÇİN BİR PROJEYMİŞİM"

Hacı sözlerine şöyle devam etti: "Mesajlarda 'Beni istemiyorlar, çok üzülüyorum' gibi şeyler yazmıyordu. Direkt, planlama, hakaret ve nefret içeriyordu. Yazışmaları okuyunca Özge'nin beni sevmediğini anladım. Aileme hakaret etmişti. Ben onun için bir projeymişim, meğer benden nefret ediyormuş."

İLK UÇAKLA İSTANBUL'A DÖNDÜ

Sabancı, bütün bu yaşananların ardından olay gecesinin sabahında her şeyi Ulusoy'un yüzüne vurduğunu, Ulusoy'un hiçbir cevap veremediğini ve söyleyecek bir sözünün olmadığını söyledi.  Hacı Sabancı, kendisinden nefret ettiğini öğrendiği sevgilisini otel odasında bırakarak ilk uçakla  İstanbul'a döndü.

Kaynak: HaberTürk

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