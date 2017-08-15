Hacıbaba Restaurant... MERSİN'DE 24 SAAT KESİNTİSİZ LEZZET DURAĞI!

1988 yılından beri Mersin'de faaliyet gösteren Çarşı, Pozcu, Mezitli şubeleriyle 24 saat kesintisiz hizmet lezzet veren Hacıbaba Restaurant bu defa ünlü konuklarını ağırladı.

Sultaşa Otel’de işadamı yazar ve siyasetçi Hamit İzol’un destekleriyle, Tüm Engelli Hakları Koruma Derneği Başkanı Rojda İstegün’ün himayesinde, şair ve oyuncu Hamit Kaya'nın ‘’Yüreğim Terk Etmeden’’ isimli şiir kitabının tanıtım gecesi için Mersin'de bulunan tüm sanatçıları misafir eden Hacıbaba Restaurant'ın sahibi Zeki Ceylan konuklarını elleriyle besledi.

Ömür Gedik, Nur Ertürk, Bahar Gelir, Şafak Sönmez, Hamit Kaya, Tarık Mengüç ve Hüseyin Tatlıses yöresel yemeklerin ve kebapların tadına doyamadı.

Hacıbaba Restaurant 1988 yılından Günümüze Mersin'de faaliyet gösteriyor. "Hacıbaba" ismi dededen gelme olup bugünkü 3.kuşak tarafından devam ediyor.

600 m²’lik mekan, 300 kişilik salonu ve geniş kadrosuyla müşterilerine hizmet veren,Hacıbaba Restaurant , 24 saat açık olup günlük ortalama 1200 misafir ağırlıyor.

Avrupa standartlarına uygun olup 2006 yılında Mersin ilinde faaliyet gösteren Hacıbaba Restaurantlar arasında örnek restaurant seçildi.

Fark yaratmak isteyen Mersin'de sektörünün lider markasıyı hedefleyen, kaliteli hizmet için her türlü yeniliği ve teknolojiyi kullananan, fakat yöresel lezzetler söz konusu olduğunda özünden kopmayan, Türk yemek kültürünün yozlaşmasına karşı durmak gibi ilke ve hedeflerle yola çıkan Hacıbaba Restaurant 1988 Yılından beri büyümesini hız kesmeden devam ediyor.