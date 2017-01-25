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HADIMKÖY'DE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUNÇ PATLAMA!

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HADIMKÖY'DE PLASTİK FABRİKASINDA KORKUNÇ PATLAMA!
İstanbul Hadımköy'de gelen son dakika haberine göre plastik fabrikasında patlama oldu. İlk belirlemelere göre 4 yaralı hastaneye götürüldü.

İstanbul'dan son dakika patlama haberi geldi. Hadımköy'de bir plastik fabrikasında patlama oldu. Çıkan yangında 4 kişi yaralandı.               

Hadımköy, Hastane Mahallesi, Eşref Bitlis Caddesi üzerindeki bir plastik fabrikasında patlama oldu.               

Plastik ham maddelerin etkileşimi sonucu meydana geldiği değerlendirilen patlamanın ardından yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve ambulans sevk edildi.      

         

Patlamada yaralanan 4 işçi, Lilyum Tıp Merkezine götürüldü. Yaralılar, burada yapılan ilk müdahalenin ardından Bağcılar Eğitim ve Araştırma ve Kanuni Sultan Süleyman hastanelerine kaldırıldı.    

        

Kaynak: internethaber.com
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