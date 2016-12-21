Hadise-Hakan Sabancı... SÜRPRİZ YAKINLAŞMA!..

Karaköy'de gittiği mekan çıkışı Hakan Sabancı'nın aracına binerken görüntülenen Hadise, "yeni bir aşk mı doğuyor?" dedikodularını alevlendirdi.

Sosyetenin renkli ismi Aslışah Alkoçlar'la 1 yıllık ilişkisini geçtiğimiz günlerde bitiren Hakan Sabancı'nın adı birçok isimle anılıyor.

Ancak önceki akşam hiç beklenmedik bir olay gerçekleşti. Şimdilerde 'O Ses Türkiye' yarışmasında jüri üyeliği yapan Hadise, Karaköy'de bir mekan çıkışı Hakan Sabancı'nın aracına binerken görüntülendi.

GÖREVLİLER ŞAMSİYE AÇTI

Mekan görevlilerinin şemşiye açarak magazincilerin görüntü almasına yasakladığı gecede, Hadise ok gibi fırladığı mekandan kapıya sıfır yanaştırılan Hakan Sabancı'ya ait aracına bindi.