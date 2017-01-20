Hadise... TRANSPARAN BEREKETİ!

Hadise'nin 'O Ses Türkiye'de giydiği, kardeşi Derya Açıkgöz imzalı transparan elbise çok konuşulmuş, çok eleştiri almıştı. Hadise'den bu elbise hakkında açıklama geldi. Bu elbisenin en çok satılan elbise olduğunu söyledi.

Jüri koltuğunda oturduğu 'O Ses Türkiye' yarışmasında giydiği transparan kıyafeti nedeniyle eleştirilen Hadise, sosyal medya hesabından bu konuya dair bir açıklama yaptı. O Ses Türkiye jürisi Hadise, "Hani şu üzerimde gördüğünüz elbiseyi eleştirdiniz ya! Sizlere çok teşekkür ederiz. En çok satılan elbise olmuş. Bizi çekemeyenlere selam olsun buradan, teşekkür ederiz. Açıkgöz kardeşleri olarak sevgiyle kalın sinirlenmeyin" ifadelerini kullandı.